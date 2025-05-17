Постекоглу: «Игра просто ускользнула от «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:2) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

«Сон Хын Мин готов играть. Сегодня вечером это было важно, и он чувствует, что возвращается в ритм. Я думал, что до того, как «Астон Вилла» забила, мои парни усердно работали, они были очень дисциплинированными и организованными. Мы не позволяли сопернику создавать слишком много возможностей. У нас тоже были свои моменты, но как только они забили, мы немного потеряли веру. Многие из тех, кто вышел на поле сегодня, не играли много в этом сезоне, но мы выглядели так, будто устали, а затем игра просто ускользнула от нас», — цитирует BBC Постекоглу.

«Астон Вилла» с 66 очками занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 38 баллами идет на 17-й строчке.