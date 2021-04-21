Аньелли заявил, что Суперлига не может существовать без английских клубов

Президент «Ювентуса» и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли прокомментировал возможность существования нового клубного турнира после выхода английских клубов.

«Честно говоря, очевидно, что это невозможно», — приводит слова Аньелли Reuters.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире.