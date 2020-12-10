Андрей Ярмоленко назвал кумира детства

Нападающий «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, кто был его кумиром в детстве.

«Когда я еще был мальчишкой, Шевченко был моим кумиром. Я всегда хотел быть как он, стремился к этому, — цитирует Transfermarkt Ярмоленко. — Мне повезло, что довелось играть с ним в «Динамо» Киев и сборной. А сейчас он мой тренер в национальной команде.

О нем могу говорить только хорошее. Он был звездой мирового масштаба. Все знают, как он играл. Его статистика говорит за себя. Но также по прогрессу и результатам сборной видно как мы развиваемся в последние годы при нем. Он еще молодой тренер, но достиг отличных результатов. С удовольствием с ним работаю".

31-летний футболист провел за «Вест Хэм» 8 матчей в сезоне-2020/21, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.

Шевченко является обладателем «Золотого мяча» 2004 года. Он дважды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и столько же — чемпионата Италии. С 2016 года Шевченко возглавляет сборную Украины.