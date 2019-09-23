Нападающий «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в 6-м туре АПЛ.

— Фелипе Андерсон отдал хорошую передачу, а я просто пробил, — цитирует Ярмоленко официальный сайт клуба. — Моя работа — забивать голы, создавать моменты. Нужно обладать спокойствием, чтобы играть на этой позиции. Чувствую с каждым разом себя лучше и лучше.

Когда меня меняли, чувствовал, словно завершил карьеру здесь. Все аплодировали мне, я это очень ценю. Не важно, на каком месте мы в турнирной таблице, должны сосредоточиться на том, чтобы играть хорошо в каждом следующем матче.

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