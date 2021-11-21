Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на увольнение Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера «красных дьяволов».

«Увольнение заслуженное. Я следил за ним последние три года, самые важные игры он проигрывал. Вроде бы команда неплохо идет, но самые важные матчи, к примеру полуфинал Кубка Англии или полуфинал Лиги Европы, проиграл. Болельщики у «МЮ» требовательные, хотят и требуют только побед, трофеев. Здесь уже накипело: «Уотфорду» проигрывать 4:1 — такого еще никогда не было!» — сказал Канчельскис «СЭ».

Также 52-летний Канчельскис прокомментировал возможное назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера «МЮ».

«Зидан работал в большом клубе, в «Реал Мадриде», опыт есть. Но, мне кажется, что он хочет еще немножко отдохнуть от клубного футбола. Посмотрим, если ему сделают предложение, от которого он не сможет отказаться, наверное, примет это решение. Но думаю, здесь, скорее, пригодился бы кто-нибудь из итальянских специалистов, например Конте. Но он уже занят, к сожалению», — добавил Канчельскис.

48-летний норвежец возглавил «МЮ» в декабре 2018 года. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Англии-2019/20, а также вышла в финал Лиги Европы-2020/21.