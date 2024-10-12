Канчельскис — о возможном увольнении тен Хага: «Убирайте, чтобы его даже близко не было около «Манчестер Юнайтед»!»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» отреагировал на новости о возможном увольнении главного тренера команды Эрика тен Хага.

«Надо было его убирать еще в прошлом сезоне. Убирайте его, чтобы его даже близко не было около «Манчестер Юнайтед»! Но руководство этого не понимает. Там были американцы, а для них главное — это бизнес и деньги. Они не футбольные люди, а «Манчестер Юнайтед» для них — не футбольный клуб, а чисто способ заработать денег (зимой 2023 года клуб выкупил британский бизнесмен Джим Рэтклифф. - Прим. «СЭ»). У «МЮ» были и есть имя и история, но для них это пустое место. Эти американцы — жулики и негодяи, которые уничтожают футбол и нашу команду. И это не только мое возмущение: болельщики тоже совершенно недовольны ими», — сказал Канчельскис «СЭ».

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне манкунианцы располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 8 очков за 7 матчей.

Полностью интервью Андрея Канчельскиса читайте на сайте «СЭ».

(Денис Сафронов)