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Сегодня, 10:50

Канчельскис — о планах «Манчестер Юнайтед» снести «Олд Траффорд»: «У Глейзеров не дано считаться с традициями»

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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился мнением о планах руководства манкунианцев по реконструкции стадиона «Олд Траффорд».

«А где они будут играть? Будут арендовать поле в Лондоне или у «Манчестер Сити»? Они должны подумать об этом — как вообще болельщики отреагируют. Я понимаю, у «Эвертона», они строятся, а на «Гудисон Парк» играют. «Арсенал» проводил матчи на «Хайбери», а «Эмирейтс» строился, тут понятны параллели. Так еще можно понять, но сносить, а потом где играть? Я говорю, у Глейзеров понятия нефутбольные. Живут каким-то своим миром, ну американцы, что вы хотите. Кроме денег они ничего не знают. У них не дано считаться с традициями. Они не считаются с результатами, достигнутыми на «Олд Траффорд». Странное решение — снести стадион, не зная где играть», — сказал Канчельскис «СЭ».

В случае сноса стадиона «Манчестер Юнайтед» планирует построить новый на 90 тысяч мест. Также на территории появится малая арена для игр женской команды и академии.

Строительство нового стадиона может занять 2-3 года, однако у «МЮ» нет альтернативного поля для проведения домашних игр.

«Олд Траффорд» был построен в 1909 году. Сейчас вместимость стадиона составляет 74 994 зрителя.

Протекающая крыша на &laquo;Олд Траффорд&raquo;. Крысы, ржавчина, протекающая крыша. «МЮ» собирается съезжать с «Олд Траффорд»

Александр Абустин

Андрей Канчельскис
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 3-0 3
3
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
4
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
6
 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
8
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
9
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
10
 Тоттенхэм 1 0 1 0 1-1 1
11
 Лестер 1 0 1 0 1-1 1
12
 Нот. Форест 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
14
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
15
 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
16
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 1-2 0
18
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0
20
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
Результаты / календарь
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38 тур
24.08 14:30
Брайтон – МЮ
 - : -
24.08 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 - : -
24.08 17:00
Фулхэм – Лестер
 - : -
24.08 17:00
Ман. Сити – Ипсвич
 - : -
24.08 17:00
Саутгемптон – Нот. Форест
 - : -
24.08 17:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
24.08 19:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
25.08 16:00
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
25.08 16:00
Вулверхэмптон – Челси
 - : -
25.08 18:30
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
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Г
Симон Адингра

Симон Адингра

Брайтон

 1
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
П
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
Матс Виффер

Матс Виффер

Брайтон

 1
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1 0 1
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