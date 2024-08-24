Канчельскис — о планах «Манчестер Юнайтед» снести «Олд Траффорд»: «У Глейзеров не дано считаться с традициями»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился мнением о планах руководства манкунианцев по реконструкции стадиона «Олд Траффорд».

«А где они будут играть? Будут арендовать поле в Лондоне или у «Манчестер Сити»? Они должны подумать об этом — как вообще болельщики отреагируют. Я понимаю, у «Эвертона», они строятся, а на «Гудисон Парк» играют. «Арсенал» проводил матчи на «Хайбери», а «Эмирейтс» строился, тут понятны параллели. Так еще можно понять, но сносить, а потом где играть? Я говорю, у Глейзеров понятия нефутбольные. Живут каким-то своим миром, ну американцы, что вы хотите. Кроме денег они ничего не знают. У них не дано считаться с традициями. Они не считаются с результатами, достигнутыми на «Олд Траффорд». Странное решение — снести стадион, не зная где играть», — сказал Канчельскис «СЭ».

В случае сноса стадиона «Манчестер Юнайтед» планирует построить новый на 90 тысяч мест. Также на территории появится малая арена для игр женской команды и академии.

Строительство нового стадиона может занять 2-3 года, однако у «МЮ» нет альтернативного поля для проведения домашних игр.

«Олд Траффорд» был построен в 1909 году. Сейчас вместимость стадиона составляет 74 994 зрителя.

Александр Абустин