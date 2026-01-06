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Канчельскис назвал кандидатуру на пост нового главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» поделился мнением о том, кто должен возглавить «красных дьяволов».

«Думаю, можно взять [Зинедина] Зидана. Он не помешал бы. У него есть богатый опыт работы. Думаю, еще Анчелотти подошел бы «Манчестер Юнайтед». Но сейчас Карло работает в сборной Бразилии. Поэтому остается только Зидан», — сказал Канчельскис «СЭ».

5 января «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке главного тренера команды Рубена Аморима. В этом сезоне «красные дьяволы» после 20 туров набрали 31 очко и занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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Андрей Канчельскис
Зинедин Зидан
Карло Анчелотти
ФК Манчестер Юнайтед
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Канчельскис заявил, что «Манчестер Юнайтед» стоило дать доработать Амориму до конца сезона

«Вест Хэм» дома проиграл «Ноттингем Форест»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 8 7 0 1 13-5 21
2
 Ман. Сити 8 7 0 1 20-9 21
3
 Брайтон 7 5 1 1 23-5 16
4
 Челси 7 4 1 2 17-13 13
5
 Ливерпуль 7 3 3 1 9-8 12
6
 Астон Вилла 8 3 2 3 9-12 11
7
 Эвертон 8 2 4 2 8-9 10
8
 Брентфорд 7 2 4 1 13-8 10
9
 Лидс 7 2 4 1 9-6 10
10
 Ипсвич 8 3 1 4 12-16 10
11
 Халл Сити 7 2 3 2 8-7 9
12
 Ньюкасл 7 2 2 3 10-14 8
13
 Фулхэм 8 2 2 4 8-10 8
14
 Кристал Пэлас 7 2 1 4 9-17 7
15
 МЮ 7 1 4 2 10-10 7
16
 Тоттенхэм 7 1 3 3 6-10 6
17
 Ковентри 8 2 0 6 6-15 6
18
 Нот. Форест 8 1 3 4 6-10 6
19
 Борнмут 7 1 3 3 9-13 6
20
 Сандерленд 7 1 1 5 6-14 4
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.10 22:00 Ипсвич – Нот. Форест 1 : 1
24.10 14:30 Астон Вилла – Ман. Сити 2 : 1
24.10 17:00 Арсенал – Эвертон 2 : 0
24.10 17:00 Ковентри – Фулхэм 0 : 1
24.10 19:30 Челси – Тоттенхэм - : -
25.10 17:00 Кристал Пэлас – Ньюкасл - : -
25.10 17:00 Халл Сити – Брентфорд - : -
25.10 17:00 Ливерпуль – Брайтон - : -
25.10 17:00 МЮ – Борнмут - : -
25.10 19:30 Сандерленд – Лидс - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 9
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 5
П
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 4
Эванилсон
Эванилсон

Борнмут

 4
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 5 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 6 1 1
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