Канчельскис назвал кандидатуру на пост нового главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» поделился мнением о том, кто должен возглавить «красных дьяволов».

«Думаю, можно взять [Зинедина] Зидана. Он не помешал бы. У него есть богатый опыт работы. Думаю, еще Анчелотти подошел бы «Манчестер Юнайтед». Но сейчас Карло работает в сборной Бразилии. Поэтому остается только Зидан», — сказал Канчельскис «СЭ».

5 января «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке главного тренера команды Рубена Аморима. В этом сезоне «красные дьяволы» после 20 туров набрали 31 очко и занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.