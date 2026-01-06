Канчельскис назвал кандидатуру на пост нового главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» поделился мнением о том, кто должен возглавить «красных дьяволов».
«Думаю, можно взять [Зинедина] Зидана. Он не помешал бы. У него есть богатый опыт работы. Думаю, еще Анчелотти подошел бы «Манчестер Юнайтед». Но сейчас Карло работает в сборной Бразилии. Поэтому остается только Зидан», — сказал Канчельскис «СЭ».
5 января «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке главного тренера команды Рубена Аморима. В этом сезоне «красные дьяволы» после 20 туров набрали 31 очко и занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|8
|7
|0
|1
|13-5
|21
|
2
|Ман. Сити
|8
|7
|0
|1
|20-9
|21
|
3
|Брайтон
|7
|5
|1
|1
|23-5
|16
|
4
|Челси
|7
|4
|1
|2
|17-13
|13
|
5
|Ливерпуль
|7
|3
|3
|1
|9-8
|12
|
6
|Астон Вилла
|8
|3
|2
|3
|9-12
|11
|
7
|Эвертон
|8
|2
|4
|2
|8-9
|10
|
8
|Брентфорд
|7
|2
|4
|1
|13-8
|10
|
9
|Лидс
|7
|2
|4
|1
|9-6
|10
|
10
|Ипсвич
|8
|3
|1
|4
|12-16
|10
|
11
|Халл Сити
|7
|2
|3
|2
|8-7
|9
|
12
|Ньюкасл
|7
|2
|2
|3
|10-14
|8
|
13
|Фулхэм
|8
|2
|2
|4
|8-10
|8
|
14
|Кристал Пэлас
|7
|2
|1
|4
|9-17
|7
|
15
|МЮ
|7
|1
|4
|2
|10-10
|7
|
16
|Тоттенхэм
|7
|1
|3
|3
|6-10
|6
|
17
|Ковентри
|8
|2
|0
|6
|6-15
|6
|
18
|Нот. Форест
|8
|1
|3
|4
|6-10
|6
|
19
|Борнмут
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
20
|Сандерленд
|7
|1
|1
|5
|6-14
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.10
|22:00
|Ипсвич – Нот. Форест
|1 : 1
|24.10
|14:30
|Астон Вилла – Ман. Сити
|2 : 1
|24.10
|17:00
|Арсенал – Эвертон
|2 : 0
|24.10
|17:00
|Ковентри – Фулхэм
|0 : 1
|24.10
|19:30
|Челси – Тоттенхэм
|- : -
|25.10
|17:00
|Кристал Пэлас – Ньюкасл
|- : -
|25.10
|17:00
|Халл Сити – Брентфорд
|- : -
|25.10
|17:00
|Ливерпуль – Брайтон
|- : -
|25.10
|17:00
|МЮ – Борнмут
|- : -
|25.10
|19:30
|Сандерленд – Лидс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Жоао Педро
Челси
|5
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|5
|П
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|4
|
|
Эванилсон
Борнмут
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|5
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|6
|1
|1
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