Федоров: «Отношение к молодым игрокам в Европе и в России отличается»
Бывший защитник сборной Узбекистана Андрей Федоров оценил дебют узбекского защитника Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити».
«Отношение к молодым игрокам в Европе и в России отличается. Российские тренеры обычно боятся рисковать и неохотно привлекают к играм за основной состав молодых футболистов, за рубежом это делается иначе.
Сразу скажу — я не следил за ним в чемпионате Узбекистана и нигде в других лигах. Но я видел его игру на Кубке Азии в Ташкенте в 2023 году, специально летал в Узбекистан для этого. Тогда мне звонили многие тренеры из России и интересовались моим мнением об игре Хусанова. Тогда я честно отвечал им, что я не в курсе. Поэтому решил слетать и посмотреть на его игру вживую. И я знаю, что еще в 2023 году им интересовались неплохие клубы. Не скажу, что это были команды прямо из топ-5 лиг, но меня точно спрашивали о нем тренеры из РПЛ. Конкретного интереса из России не было, у меня просто спрашивали мое мнение о нем и о других игроках», — цитирует Metaratings.ru Федорова.
В своем дебютном матче за манчестерский клуб против «Челси» в 23-м туре АПЛ (3:1) Хусанов допустил ошибку в моменте с первым голом соперника.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|22
|16
|5
|1
|54-21
|53
|
2
|Арсенал
|23
|13
|8
|2
|44-21
|47
|
3
|Нот. Форест
|23
|13
|5
|5
|33-27
|44
|
4
|Ман. Сити
|23
|12
|5
|6
|47-30
|41
|
5
|Ньюкасл
|23
|12
|5
|6
|41-27
|41
|
6
|Челси
|23
|11
|7
|5
|45-30
|40
|
7
|Борнмут
|23
|11
|7
|5
|41-26
|40
|
8
|Астон Вилла
|23
|10
|7
|6
|34-35
|37
|
9
|Брайтон
|23
|8
|10
|5
|35-31
|34
|
10
|Фулхэм
|23
|8
|9
|6
|34-31
|33
|
11
|Брентфорд
|23
|9
|4
|10
|42-40
|31
|
12
|МЮ
|23
|8
|5
|10
|28-32
|29
|
13
|Кр. Пэлас
|23
|6
|9
|8
|26-30
|27
|
14
|Вест Хэм
|23
|7
|6
|10
|28-44
|27
|
15
|Тоттенхэм
|23
|7
|3
|13
|46-37
|24
|
16
|Эвертон
|22
|5
|8
|9
|19-28
|23
|
17
|Лестер
|23
|4
|5
|14
|25-49
|17
|
18
|Вулверхэмптон
|23
|4
|4
|15
|32-52
|16
|
19
|Ипсвич
|23
|3
|7
|13
|21-47
|16
|
20
|Саутгемптон
|23
|1
|3
|19
|16-53
|6
|1.02
|15:30
|
Нот. Форест – Брайтон
|- : -
|1.02
|18:00
|
Борнмут – Ливерпуль
|- : -
|1.02
|18:00
|
Эвертон – Лестер
|- : -
|1.02
|18:00
|
Ипсвич – Саутгемптон
|- : -
|1.02
|18:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|- : -
|1.02
|20:30
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|- : -
|2.02
|17:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|2.02
|17:00
|
МЮ – Кр. Пэлас
|- : -
|2.02
|19:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|- : -
|3.02
|23:00
|
Челси – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|19
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|17
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|22
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|19
|1
|5