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Сегодня, 05:24

Федоров: «Отношение к молодым игрокам в Европе и в России отличается»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник сборной Узбекистана Андрей Федоров оценил дебют узбекского защитника Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити».

«Отношение к молодым игрокам в Европе и в России отличается. Российские тренеры обычно боятся рисковать и неохотно привлекают к играм за основной состав молодых футболистов, за рубежом это делается иначе.

Сразу скажу — я не следил за ним в чемпионате Узбекистана и нигде в других лигах. Но я видел его игру на Кубке Азии в Ташкенте в 2023 году, специально летал в Узбекистан для этого. Тогда мне звонили многие тренеры из России и интересовались моим мнением об игре Хусанова. Тогда я честно отвечал им, что я не в курсе. Поэтому решил слетать и посмотреть на его игру вживую. И я знаю, что еще в 2023 году им интересовались неплохие клубы. Не скажу, что это были команды прямо из топ-5 лиг, но меня точно спрашивали о нем тренеры из РПЛ. Конкретного интереса из России не было, у меня просто спрашивали мое мнение о нем и о других игроках», — цитирует Metaratings.ru Федорова.

В своем дебютном матче за манчестерский клуб против «Челси» в 23-м туре АПЛ (3:1) Хусанов допустил ошибку в моменте с первым голом соперника.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 22 16 5 1 54-21 53
2
 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3
 Нот. Форест 23 13 5 5 33-27 44
4
 Ман. Сити 23 12 5 6 47-30 41
5
 Ньюкасл 23 12 5 6 41-27 41
6
 Челси 23 11 7 5 45-30 40
7
 Борнмут 23 11 7 5 41-26 40
8
 Астон Вилла 23 10 7 6 34-35 37
9
 Брайтон 23 8 10 5 35-31 34
10
 Фулхэм 23 8 9 6 34-31 33
11
 Брентфорд 23 9 4 10 42-40 31
12
 МЮ 23 8 5 10 28-32 29
13
 Кр. Пэлас 23 6 9 8 26-30 27
14
 Вест Хэм 23 7 6 10 28-44 27
15
 Тоттенхэм 23 7 3 13 46-37 24
16
 Эвертон 22 5 8 9 19-28 23
17
 Лестер 23 4 5 14 25-49 17
18
 Вулверхэмптон 23 4 4 15 32-52 16
19
 Ипсвич 23 3 7 13 21-47 16
20
 Саутгемптон 23 1 3 19 16-53 6
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Борнмут – Ливерпуль
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