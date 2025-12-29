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29 декабря 2025, 16:00

Аршавин: «В Англии больше всего мы общались с Жирковым, у него была скидка в Dolce & Gabbana»

Аршавин рассказал о дружбе с Жирковым

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, с кем из российских футболистов дружил в период жизни в Англии.

«Сначала мы больше общались с Павлюченко, потому что Юлия (бывшая гражданская жена Юлия Барановская. — Прим. «СЭ») с Ларисой была дружна. Билл (Динияр Билялетдинов. — Прим. «СЭ») в Ливерпуле жил, поэтому, может быть, один или два раза мы здесь пересеклись. А Жир (Юрий Жирков. — Прим. «СЭ») уже в конечной моей стадии тут был. Мы больше всего мы с ним общались, когда он играл в «Челси», и у него была скидка в Dolce & Gabbana. Вот тогда мы очень близко общались», — сказал Аршавин в новом выпуске FONtour на канале FONBET.

Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. За лондонский клуб форвард провел 105 матчей и забил 23 гола.

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Андрей Аршавин
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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