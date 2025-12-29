Аршавин: «В Англии больше всего мы общались с Жирковым, у него была скидка в Dolce & Gabbana»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, с кем из российских футболистов дружил в период жизни в Англии.

«Сначала мы больше общались с Павлюченко, потому что Юлия (бывшая гражданская жена Юлия Барановская. — Прим. «СЭ») с Ларисой была дружна. Билл (Динияр Билялетдинов. — Прим. «СЭ») в Ливерпуле жил, поэтому, может быть, один или два раза мы здесь пересеклись. А Жир (Юрий Жирков. — Прим. «СЭ») уже в конечной моей стадии тут был. Мы больше всего мы с ним общались, когда он играл в «Челси», и у него была скидка в Dolce & Gabbana. Вот тогда мы очень близко общались», — сказал Аршавин в новом выпуске FONtour на канале FONBET.

Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. За лондонский клуб форвард провел 105 матчей и забил 23 гола.