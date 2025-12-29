Аршавин: «В Англии больше всего мы общались с Жирковым, у него была скидка в Dolce & Gabbana»
Бывший игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, с кем из российских футболистов дружил в период жизни в Англии.
«Сначала мы больше общались с Павлюченко, потому что Юлия (бывшая гражданская жена Юлия Барановская. — Прим. «СЭ») с Ларисой была дружна. Билл (Динияр Билялетдинов. — Прим. «СЭ») в Ливерпуле жил, поэтому, может быть, один или два раза мы здесь пересеклись. А Жир (Юрий Жирков. — Прим. «СЭ») уже в конечной моей стадии тут был. Мы больше всего мы с ним общались, когда он играл в «Челси», и у него была скидка в Dolce & Gabbana. Вот тогда мы очень близко общались», — сказал Аршавин в новом выпуске FONtour на канале FONBET.
Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. За лондонский клуб форвард провел 105 матчей и забил 23 гола.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -