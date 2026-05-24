Аршавин рассказал, что поедет на чемпионский парад «Арсенала»

Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, что поедет на чемпионский парад «канониров».

19 мая «Манчестер Сити» потерял очки в матче 37-го тура АПЛ с «Борнмутом» (1:1). Благодаря осечке конкурента «Арсенал» под руководством испанского тренера Микеля Артеты досрочно стал чемпионом Англии.

— Звали ли на чемпионский парад «Арсенала»?

— «Арсенал» не звал, но сам поеду. Меня туда везут. По своей воле бы не поехал.

«Арсенал» завоевал чемпионский титул впервые за 22 года.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max