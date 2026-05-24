Аршавин рассказал, что поедет на чемпионский парад «Арсенала»
Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, что поедет на чемпионский парад «канониров».
19 мая «Манчестер Сити» потерял очки в матче 37-го тура АПЛ с «Борнмутом» (1:1). Благодаря осечке конкурента «Арсенал» под руководством испанского тренера Микеля Артеты досрочно стал чемпионом Англии.
— Звали ли на чемпионский парад «Арсенала»?
— «Арсенал» не звал, но сам поеду. Меня туда везут. По своей воле бы не поехал.
«Арсенал» завоевал чемпионский титул впервые за 22 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Халл Сити
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
2
|Челси
|2
|2
|0
|0
|7-5
|6
|
3
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
4
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Лидс
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
7
|Эвертон
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
8
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Ипсвич
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
10
|Брайтон
|2
|1
|0
|1
|7-4
|3
|
11
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
12
|Сандерленд
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
13
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
14
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Нот. Форест
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Ковентри
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
17
|Фулхэм
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|
18
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
19
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
20
|Тоттенхэм
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.08
|22:00
|Кр. Пэлас – Ман. Сити
|1 : 4
|29.08
|14:30
|Ливерпуль – Нот. Форест
|2 : 2
|29.08
|17:00
|Борнмут – Эвертон
|1 : 1
|29.08
|17:00
|Ковентри – Халл Сити
|0 : 1
|29.08
|19:30
|Тоттенхэм – Ньюкасл
|0 : 2
|30.08
|16:00
|Челси – Брайтон
|4 : 3
|30.08
|16:00
|Лидс – Брентфорд
|1 : 1
|30.08
|16:00
|Сандерленд – Фулхэм
|1 : 0
|30.08
|18:30
|МЮ – Ипсвич
|5 : 2
|31.08
|22:00
|Астон Вилла – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|3
|
|
Джек Хиншелвуд
Брайтон
|2
|
|
Жоао Педро
Челси
|2
|П
|
|
Жоао Педро
Челси
|2
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|2
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|1
|1
|1
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|2
|0
|2
|
|
Виталий Янельт
Брентфорд
|2
|0
|2
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