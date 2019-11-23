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Андре Виллаш-Боаш: «Не уверен, что Моуринью и президент «Тоттенхэма» сработаются»

07:11
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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Андре Виллаш-Боаш сомневается, что новый наставник «шпор» Жозе Моуринью сработается с президентом клуба Даниэлем Леви. Португалец на этой неделе сменил Маурисио Покеттино.

— Это удивительный союз, — цитирует BBC Виллаш-Боаша. — Я хорошо знаю и Жозе, и Даниэля Леви. Это две личности. Не уверен, что между ними будут хорошие отношения.

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