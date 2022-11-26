Пирло поддержал Роналду: «Для него важно найти правильный баланс»

Бывший игрок сборной Италии Андреа Пирло поддержал нападающего Криштиану Роналду, с которым «Манчестер Юнайтед» расторг контракт. Ранее они вместе работали в «Ювентусе».

«Я очень хорошо ладил с Криштиану Роналду. Интересный персонаж, настоящий профессионал. Я думаю, что важно найти правильный баланс и проявить к нему понимание», — цитирует Football Italia Пирло.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Роналду. За несколько дней до этого португалец дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство клуба и тренерский штаб.

Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, а потом вернулся в манкунианский клуб летом 2021 года. Всего 37-летний португалец провел за команду 346 официальных матчей, в которых забил 145 мячей.