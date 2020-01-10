Андре Гомеш вернется к тренировкам на следующей неделе
20:03
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о ходе восстановления после тяжелой травмы полузащитника Андре Гомеша. Он перенес перелом левого голеностопа два месяца назад.
— У него все хорошо, это хорошая новость, — цитирует A Bola Анчелотти. — Он начнет тренироваться в индивидуальном порядке на следующей неделе. Восстановление идет быстрее, чем ожидалось. Поэтому я надеюсь, что он как можно скорее будет с нами.
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