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Андре Гомеш вернется к тренировкам на следующей неделе

20:03
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о ходе восстановления после тяжелой травмы полузащитника Андре Гомеша. Он перенес перелом левого голеностопа два месяца назад.

— У него все хорошо, это хорошая новость, — цитирует A Bola Анчелотти. — Он начнет тренироваться в индивидуальном порядке на следующей неделе. Восстановление идет быстрее, чем ожидалось. Поэтому я надеюсь, что он как можно скорее будет с нами.

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