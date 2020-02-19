Андре Гомеш сыграет против «Арсенала»

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш выйдет на поле в матче 27-го тура чемпионата Англии против «Арсенала», заявил главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти. Португалец появится на поле в основном составе команды впервые с 3 ноября 2019 года, тогда игрок получил тяжелый перелом ноги во время встречи с «Тоттенхэмом» (1:1).

— Андре неплохо сыграл за молодежную команду, чувствовал себя комфортно, — приводит официальный сайт «Эвертона» слова Анчелотти. — На мой взгляд, он готов сыграть за основу. Конечно, мы с ним еще обсудим этот момент, но я собираюсь выставить его в стартовом составе на матч с «Арсеналом». Когда футболист выбывает на долгий срок, ему проще вкатиться в игровой ритм, выходя на поле с первых минут, нежели на замену. Уверен, что Гомеш справится и считаю, что сейчас самый подходящий момент для его возвращения.

Ранее 26-летний полузащитник сыграл впервые после травмы, проведя 60 минут за молодежную команду «Эвертона». В сезоне-2019/20 Гомеш принял участие в 9 матчах основной команды «ирисок» и не отличился результативными действиями. Встреча «Арсенал» — «Эвертон» состоится в воскресенье, 23 февраля, начало — в 19.30 по московскому времени.