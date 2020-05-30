Андре Гомеш считает неправильным делать выбор между Месси и Роналду

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш считает, что нужно наслаждаться игрой Криштиану Роналду и Лионеля Месси, а не выбирать между ними. Он является одним из 12 игроков, которые выходили на поле и с португальцем, и с аргентинцем.

— Мы должны наслаждаться обоими, — цитирует Eleven Sports Гомеша. — Я многому научился у обоих, у них огромный талант, но, прежде всего, невероятный менталитет. Они всегда хотят побеждать и расстраиваются и злятся, когда проигрывают. Они всегда готовы сделать все возможное для победы.