Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Андре Гомеш считает неправильным делать выбор между Месси и Роналду

07:48
Андре Гомеш. Фото Instagram
Андре Гомеш. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш считает, что нужно наслаждаться игрой Криштиану Роналду и Лионеля Месси, а не выбирать между ними. Он является одним из 12 игроков, которые выходили на поле и с португальцем, и с аргентинцем.

— Мы должны наслаждаться обоими, — цитирует Eleven Sports Гомеша. — Я многому научился у обоих, у них огромный талант, но, прежде всего, невероятный менталитет. Они всегда хотят побеждать и расстраиваются и злятся, когда проигрывают. Они всегда готовы сделать все возможное для победы.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир