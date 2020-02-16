Андре Гомеш провел первый матч после тяжелой травмы
16 февраля 2020, 23:03
Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш провел первый матч после полученной тяжелой травмы. Он отыграл 60 минут за молодежную команду «ирисок», сообщает Sky Sports.
3 ноября 2019-го Гомеш получил тяжелый перелом после нарушения со стороны форварда «Тоттенхэма» Сон Хын Мина и защитника Сержа Орье во время матча 11-го тура АПЛ (1:1).
В текущем сезоне хавбек провел девять матчей за «Эвертон» и не отметился результативными действиями.
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