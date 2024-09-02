«Андерлехт» арендовал Дендонкера у «Астон Виллы»

Полузащитник «Астон Виллы» Леандер Дендонкер арендован «Андерлехтом», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 29-летним бельгийцем рассчитано до конца сезона-2024/25 с возможностью выкупа. Полузащитник является воспитанником «Андерлехта» и выступал за клуб с 2014 по 2018 год.

Вторую часть сезона Дендонкер провел в аренде у «Наполи». В общей сложности игрок провел 18 матчей и забил один гол.