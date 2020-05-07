Андер Эррера: «Я не собирался покидать «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера рассказал, почему ушел из «Манчестер Юнайтед».

Испанский хавбек выступал за английский клуб с 2014-го по 2019 год, став обладателем Кубка Англии и победителем Лиги Европы.

— Оглядываясь на события год назад, могу сказать, что я не собирался покидать «Манчестер Юнайтед», — цитирует Эрреры ESPN. - У меня были разногласия с правлением клуба, но я их уважаю. Я их очень уважаю. Они работают для «МЮ», и я не согласен с людьми, которые говорят, что это не так. Они действительно страдают, когда дела идут плохо, и они действительно борются за то, чтобы вернуть величие «Манчестер Юнайтед».