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Андер Эррера: «Временами я чувствовал, что футбол в «Манчестере» не считается самой важной вещью»

8 ноября 2019, 23:16
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Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера раскритиковал свой бывший клуб «Манчестер Юнайтед».

— Я не могу говорить о том, что происходило в «ПСЖ» в предыдущие сезоны, потому что меня здесь не было, но с момента моего перехода я наблюдаю, что этот клуб думает исключительно о футболе, — приводит слова испанца Mirror.

И я говорю это искренне, потому что порой может показаться, что «ПСЖ» — это гламурная команда, вызывающая раздражение. Однако мы здесь потеем, тренируемся, работаем.

Честно говоря, я был счастлив в «Манчестере», но если мы говорим о клубе, то временами я чувствовал, что футбол там не считается самой важной вещью.

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