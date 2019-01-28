Андер Эррера: "Теперь игроки "МЮ" могут свободно распоряжаться мячом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера рассказал, что изменилось с приходом на пост главного тренера Уле Гуннара Сульшера. Норвежец, напомним, сменил Жозе Моуринью.

– Теперь мы можем свободно распоряжаться мячом, переводить его даже в противоположную зону, чувствуем себя раскрепощенно. Я, Погба, Эшли Янг, Люк Шоу… Даже Матичу можно бить издали, – цитирует A Bola Эрреру. – Игроки атаки могут чувствовать себя свободно, но мы все защищаемся, теряя мяч. Даже когда обороняемся, чувствуем, что можем действовать смелее. Мы знаем, что можем убежать в атаку любым путем.