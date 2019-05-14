Андер Эррера рассказал о своем отношении к Моуринью

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера поделился мнением о бывшем главном тренере манкунианцев Жозе Моуринью​.

Португальский специалист руководил "МЮ" с июня 2016 г. по декабрь 2018 г.

– Каждый из нас должен взять на себя ответственность за то, что мы сделали неправильно. Легко сложить всю вину на уволенного тренера, но нет, это вина каждого из нас, – цитирует Эрреру пресс-служба английского клуба.

Каждый игрок в раздевалке несет ответственность за то, что произошло в этом сезоне. Были и положительные моменты, но для "Манчестер Юнайтед" этого недостаточно. "МЮ" не может быть доволен шестым местом в чемпионате.

Я очень уважаю Моуринью. Он перепробовал все варианты. Первый сезон с ним был довольно успешным. Тогда мы были вторыми, и у нас было много ожиданий от следующего сезона, но это не сработало. Не только из-за него. Повторюсь, что каждый игрок команды несет ответственность.