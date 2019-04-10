Андер Эррера: "Пока у меня и "МЮ" разные позиции по условиям нового контракта"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера не исключает, что найдет себе новую команду ближайшим летом. Контракт 29-летнего испанца с "МЮ" истекает по окончании сезона.

– Сейчас я думаю только о футболе и о победе над "Барселоной" в четвертьфинале Лиги чемпионов, – цитирует АВС Эрреру. – Осталось два месяца контракта. Пока у нас с "МЮ" разные позиции по условиям продления договора. Я хочу продолжать играть на высшем уровне и в большом клубе, пока позволяют мои физические возможности. Мы еще ведем переговоры с "Юнайтед". Но я не хочу исключать какие-либо варианты на данный момент.

Ранее появилась информация, что "ПСЖ" хочет подписать Эрреру в качестве свободного агента.