Андер Эррера: "Без анархии и беспорядка Погба потеряет свою магию"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера признался, что в восторге от игры одноклубника Поля Погба. Испанец считает, что француз умеет на поле все.

– Погба стал совсем другим. Я никогда не играл с подобным полузащитником, – цитирует Marca Эрерру. – Он делает на поле все: бьет с обеих ног, обыгрывает один в один, отдает длинные и короткие передачи, совершает отборы. Если он вносит анархию, то пусть так и будет. Это положительный беспорядок. Без него он потеряет свою магию и смелость. Вне поля он очень веселый. Хотя почему-то все осуждают его образ, когда он появляется с новой прической на публике. Социальные сети все мешают.