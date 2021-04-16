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Анчелотти заявил, что готов отпустить Кина из «Эвертона»

12:12
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что готов отпустить из команды нападающего Мойзе Кина, который выступает за «ПСЖ» на правах аренды.

«Мне не нужно убеждать Мойзе остаться у нас. Он в аренде и должен вернуться в «Эвертон» по окончании сезона. Если «ПСЖ» хочет оставить его, то клуб должен начать с нами переговоры. Мы открыты к разговору, но, если ничего не произойдет, Кин будет очень важным игроком «Эвертона» в следующем сезоне», — приводит Daily Mail слова Анчелотти.

«ПСЖ» арендовал Кина в октябре 2020 года. На счету 21-летнего итальянца 16 голов и 1 результативная передача в 33 матчах за парижан. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9476799/Everton-open-selling-Moise-Kean-successful-loan-spell-PSG.html

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