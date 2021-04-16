Анчелотти заявил, что готов отпустить Кина из «Эвертона»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что готов отпустить из команды нападающего Мойзе Кина, который выступает за «ПСЖ» на правах аренды.

«Мне не нужно убеждать Мойзе остаться у нас. Он в аренде и должен вернуться в «Эвертон» по окончании сезона. Если «ПСЖ» хочет оставить его, то клуб должен начать с нами переговоры. Мы открыты к разговору, но, если ничего не произойдет, Кин будет очень важным игроком «Эвертона» в следующем сезоне», — приводит Daily Mail слова Анчелотти.

«ПСЖ» арендовал Кина в октябре 2020 года. На счету 21-летнего итальянца 16 голов и 1 результативная передача в 33 матчах за парижан. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.