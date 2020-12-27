Анчелотти: «У «Эвертона» хорошая сила духа, мне очень приятно руководить такими игроками»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

«Мы хорошо защищались, но не так хорошо играли с мячом. В защите мы были сильны и сосредоточены. Эти три очка очень важны для нас. Мы чувствуем себя хорошо еще и потому, что у нас сейчас проблемы с количеством игроков, но у этой команды хорошая сила духа. Мне очень приятно руководить такими игроками.

Я очень рад, потому что нашел подходящий, хороший, семейный клуб. Я живу в красивом районе, поэтому спустя год могу сказать, что мне повезло», — приводит слова Анчелотти BBC Sport.

После этого матча «Эвертон» с 29 очками занимает второе место в АПЛ, «Шеффилд» с 2 очками — на последней 20-й сточке.