Анчелотти рассказал об отказе возглавить «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о том, как отказался возглавить «Манчестер Юнайтед».
«У меня до сих пор прекрасные отношения с Алексом Фергюсоном. Когда он уходил из «МЮ», то предложил мне возглавить команду. У нас даже была встреча, но я тогда уже был близок к тому, чтобы стать главным тренером «Реала», поэтому отказался. С тех пор шансов перейти в «МЮ» у меня не было», — приводит Mirror слова Анчелотти.
Сегодня, 23 декабря «Эвертон» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка английской лиги. Начало матча — в 22.55 (мск).
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю