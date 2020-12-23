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Анчелотти рассказал об отказе возглавить «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о том, как отказался возглавить «Манчестер Юнайтед».

«У меня до сих пор прекрасные отношения с Алексом Фергюсоном. Когда он уходил из «МЮ», то предложил мне возглавить команду. У нас даже была встреча, но я тогда уже был близок к тому, чтобы стать главным тренером «Реала», поэтому отказался. С тех пор шансов перейти в «МЮ» у меня не было», — приводит Mirror слова Анчелотти.

Сегодня, 23 декабря «Эвертон» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка английской лиги. Начало матча — в 22.55 (мск).

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