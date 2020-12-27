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Анчелотти рассказал, будет ли «Эвертон» приобретать игроков зимой

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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением о зимнем трансферном окне.

«У нас хороший состав, хотя выбыло много важных игроков. С этими футболистами мы все еще можем провести действительно хороший сезон, нам не нужно думать о трансферном окне в январе.

Мы рады быть на вершине турнирной таблицы. У нас мало времени, чтобы думать об этом, ведь еще одна игра уже через два дня», — приводит слова Анчелотти BBC Sport.

«Эвертон» после матча с «Шеффилд Юнайтед» (1:0) занимает второе место в АПЛ с 29 очками, «Шеффилд» с 2 очками — на последней 20-й сточке.

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