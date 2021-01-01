Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (0:1) в матче 17-го тура АПЛ.

«Это был равный матч. По сути, ни у нас, ни у соперника не было реальных голевых шансов. Стоит признать, что «Вест Хэм» был отлично готов, а мы в конце просто ползали по полю, из-за этого и пропустили», — цитирует Анчелотти ВВС.

После этой победы лондонцы поднялись на десятое место с 26 очками, ливерпульцы остались четвертыми с 29 очками.