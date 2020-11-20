Анчелотти поддержал введение пяти замен в АПЛ
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением по инициативе возвращения пяти замен в АПЛ.
«Если говорить о благополучии игроков, то что с тремя, что с пятью заменами немногое изменится.
Пять замен — это хорошо, на мой взгляд. Сейчас никто не заботится о благополучии игроков. Календарь очень плотный, а сборные в этот период организовывают товарищеские матчи», — сказал Анчелотти в интервью BBC.
Ранее низшие дивизионы чемпионатов Англии приняли решение разрешить пять замен, в то время как АПЛ отказалась от этой возможности.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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