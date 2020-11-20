Анчелотти поддержал введение пяти замен в АПЛ

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением по инициативе возвращения пяти замен в АПЛ.

«Если говорить о благополучии игроков, то что с тремя, что с пятью заменами немногое изменится.

Пять замен — это хорошо, на мой взгляд. Сейчас никто не заботится о благополучии игроков. Календарь очень плотный, а сборные в этот период организовывают товарищеские матчи», — сказал Анчелотти в интервью BBC.

Ранее низшие дивизионы чемпионатов Англии приняли решение разрешить пять замен, в то время как АПЛ отказалась от этой возможности.