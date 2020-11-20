Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Анчелотти поддержал введение пяти замен в АПЛ

20 ноября 2020, 23:12
Теги:

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением по инициативе возвращения пяти замен в АПЛ.

«Если говорить о благополучии игроков, то что с тремя, что с пятью заменами немногое изменится.

Пять замен — это хорошо, на мой взгляд. Сейчас никто не заботится о благополучии игроков. Календарь очень плотный, а сборные в этот период организовывают товарищеские матчи», — сказал Анчелотти в интервью BBC.

Ранее низшие дивизионы чемпионатов Англии приняли решение разрешить пять замен, в то время как АПЛ отказалась от этой возможности.

 

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир