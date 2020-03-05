Анчелотти оштрафован за перепалку с арбитром после матча с «МЮ»
17:19
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти оштрафован на восемь тысяч фунтов. Такое решение приняла Футбольная ассоциация Англии. Тренер наказан за неподобающее поведение после матча с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
? | The FA's statement on Carlo Ancelotti. #EFC pic.twitter.com/hyWtQLxate— Everton (@Everton) March 5, 2020
После игры 60-летний итальянец был недоволен тем, что главный арбитр Пол Тирни не засчитал гол в конце матча после консультации с арбитрами ВАР. Тренер на повышенных тонах выразил свое недовольство.
Как сообщает Twitter «Эвертона», специалист признал свою вину и принял наказание, в связи с чем ФА не стала увеличивать штраф.