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Анчелотти оштрафован за перепалку с арбитром после матча с «МЮ»

17:19
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти оштрафован на восемь тысяч фунтов. Такое решение приняла Футбольная ассоциация Англии. Тренер наказан за неподобающее поведение после матча с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

После игры 60-летний итальянец был недоволен тем, что главный арбитр Пол Тирни не засчитал гол в конце матча после консультации с арбитрами ВАР. Тренер на повышенных тонах выразил свое недовольство.

Как сообщает Twitter «Эвертона», специалист признал свою вину и принял наказание, в связи с чем ФА не стала увеличивать штраф.

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