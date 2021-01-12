Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Анчелотти — о запрете на объятия после голов: «Если не забиваешь, то и не надо и праздновать»

12:07
Теги:

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти отреагировал на запрет на объятия после голов, который внесла Ассоциация профессиональных футболистов Англии.

Игрокам АПЛ порекомендовали не обниматься при праздновании забитых мячей из-за риска заражения коронавирусом.

«Не бывает таких правил, которые могут запретить праздновать гол. Мы очень строго следуем всем правилам, которые установила Премьер-лига, следуем протоколам. Но если АПЛ скажет, что обниматься нельзя, мы не будем этого делать.

Или мы просто не будем забивать, это будет не лучше. Если ты не забиваешь, то и не придется и праздновать", — цитирует Анчелотти The Independent.

12 января «Эвертон» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ. Начало — в 23.15 по московскому времени.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир