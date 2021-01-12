Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти отреагировал на запрет на объятия после голов, который внесла Ассоциация профессиональных футболистов Англии.

Игрокам АПЛ порекомендовали не обниматься при праздновании забитых мячей из-за риска заражения коронавирусом.

«Не бывает таких правил, которые могут запретить праздновать гол. Мы очень строго следуем всем правилам, которые установила Премьер-лига, следуем протоколам. Но если АПЛ скажет, что обниматься нельзя, мы не будем этого делать.

Или мы просто не будем забивать, это будет не лучше. Если ты не забиваешь, то и не придется и праздновать", — цитирует Анчелотти The Independent.

12 января «Эвертон» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ. Начало — в 23.15 по московскому времени.