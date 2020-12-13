Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Англии против «Челси» (1:0).

«Я действительно доволен. Впервые в сезоне на стадионе были болельщики, и мы этому рады. Мы очень хорошо защищались, а затем использовали свои возможности на контратаках и, в конце концов, заслужили победу. Мы немного потеряли веру, но после матча с «Манчестер Юнайтед» наша игра стала лучше.

Фрэнк Лэмпард был хорошим игроком и является фантастическим тренером, он выполняет отличную работу. Он молод, но у него уже все хорошо. Я считаю, что «Челси» играет в хороший футбол», — приводит слова Анчелотти BBC Sport.