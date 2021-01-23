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Анчелотти не считает «Эвертон» участником чемпионской гонки

16:33
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что не считает свою команду участником чемпионской гонки в АПЛ.

«Если честно, мы не думаем о гонке за титул. Наша цель, как и в начале сезона — попадание в еврокубки. У нас комфортное положение в таблице, дальше все зависит только от нас. Гонка за титул — это многовато для нас в данный момент», — приводит Goal слова Анчелотти.

«Эвертон» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 32 очками, отставая от лидирующего «Манчестер Юнайтед» на 8 очков. Отметим, что у мерсисайдцев два матча в запасе.

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