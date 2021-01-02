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Анчелотти не будет препятствовать уходу Тосуна

11:15
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном уходе из команды нападающего Дженка Тосуна.

«Обращались ли к нам по поводу Тосуна? Нам пока не поступали предложения по поводу игроков, которые хотят уйти в январе. Если игрок не хочет оставаться в команде, то я согласен, что ему нужно уходить», — приводит Liverpool Echo слова Анчелотти.

В сезоне-2020/21 Тосун принял участие в 6 матчах «Эвертона», выходя на замену в концовках встреч. 29-летний турок провел на поле 44 минуты и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

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