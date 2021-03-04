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Анчелотти назвал Ришарлисона потенциально одним из лучших форвардов Европы

09:37
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти оценил перспективы форварда «ирисок» Ришарлисона.

«Ришарлисон — современный форвард, он очень много трудится. Его физические показатели очень высокие, как у полузащитников, но при этом он быстр и хорош в завершении атак. Думаю, он способен стать одним из лучших нападающих в Европе. Я уверен в этом, потому что у Ришарлисона есть все качества для этого», — цитирует Goal Анчелотти.

В сезоне-2020/21 Ришарлисон провел за «Эвертон» 26 матчей, на счету 23-летнего бразильца 11 голов и 3 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/complete-richarlison-can-be-one-of-the-best-strikers-in/1fibee2zk7zdw10p7kf4fuog1z

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