Анчелотти назвал Ришарлисона потенциально одним из лучших форвардов Европы
09:37
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти оценил перспективы форварда «ирисок» Ришарлисона.
«Ришарлисон — современный форвард, он очень много трудится. Его физические показатели очень высокие, как у полузащитников, но при этом он быстр и хорош в завершении атак. Думаю, он способен стать одним из лучших нападающих в Европе. Я уверен в этом, потому что у Ришарлисона есть все качества для этого», — цитирует Goal Анчелотти.
В сезоне-2020/21 Ришарлисон провел за «Эвертон» 26 матчей, на счету 23-летнего бразильца 11 голов и 3 результативных передачи.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/complete-richarlison-can-be-one-of-the-best-strikers-in/1fibee2zk7zdw10p7kf4fuog1z
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