Анчелотти назвал лучшего форварда в завершении атак

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти назвал нападающего клуба Доминика Калверт-Льюина лучшим «наконечников» среди тех, с кем ему приходилось работать.

«Знаете, мне во время тренерской карьеры приходилось работать с многими классными «наконечниками». Взять хотя бы Филиппо Индзаги. Но сейчас Калверт-Льюин выглядит просто невероятно, его смело можно причислять к лучшим», — цитирует Анчелотти BBC.

В матче 2-го тура АПЛ «Эвертон» разгромил «Фулхэм» (5:2). На счету 23-летнего форварда три забитых мяча.