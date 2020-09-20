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Анчелотти назвал лучшего форварда в завершении атак

11:51
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти назвал нападающего клуба Доминика Калверт-Льюина лучшим «наконечников» среди тех, с кем ему приходилось работать.

«Знаете, мне во время тренерской карьеры приходилось работать с многими классными «наконечниками». Взять хотя бы Филиппо Индзаги. Но сейчас Калверт-Льюин выглядит просто невероятно, его смело можно причислять к лучшим», — цитирует Анчелотти BBC.

В матче 2-го тура АПЛ «Эвертон» разгромил «Фулхэм» (5:2). На счету 23-летнего форварда три забитых мяча.

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