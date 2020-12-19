Анчелотти намекнул на переход Хедиры в «Эвертон» зимой

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти намекнул на то, что его клуб может купить полузащитника «Ювентуса» Сами Хедиру в зимнее трансферное окно.

«Сами играл у меня в «Реале» и выполнял важную роль на поле. У меня связаны отличные воспоминания с ним, но мы вряд ли будем рассматривать его кандидатуру прямо сейчас. Возможно, мы сделаем это в январе», — приводит Daily Mail слова Анчелотти.

В этом сезоне Хедира ни разу не появлялся на поле в составе «Ювентуса». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.