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Анчелотти намекнул на переход Хедиры в «Эвертон» зимой

08:25
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти намекнул на то, что его клуб может купить полузащитника «Ювентуса» Сами Хедиру в зимнее трансферное окно.

«Сами играл у меня в «Реале» и выполнял важную роль на поле. У меня связаны отличные воспоминания с ним, но мы вряд ли будем рассматривать его кандидатуру прямо сейчас. Возможно, мы сделаем это в январе», — приводит Daily Mail слова Анчелотти.

В этом сезоне Хедира ни разу не появлялся на поле в составе «Ювентуса». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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