Анчелотти хочет переманить в «Эвертон» Аллана и Кулибали, с которыми работал в «Наполи»

«Эвертон» может приобрести защитника Калиду Кулибали и полузащитника Аллана, которые выступают за «Наполи», сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, главный тренер «ирисок», Карло Анчелотти надеется, что немаловажную роль в переговорах сыграет тот факт, что специалист работал с обоими футболистами, пока возглавлял команду из Неаполя. Сообщается, что оба футболиста готовы покинуть «Наполи». В СМИ появлялась информация об интересе к Кулибали со стороны «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Кулибали провел за «Наполи» 21 матч в сезоне-2019/20 и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего сенегальца в 70 миллионов евро.

На счету 29-летнего Аллана 1 гол и 1 результативная передача в 24 матчах за неаполитанскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 40 миллионов евро.