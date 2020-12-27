Анчелотти доволен успешным стартом сезона для «Эвертона»
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти доволен началом сезона-2020/21.
«У нас отличная команда, в составе много важных игроков. С ними у нас будет хороший сезон, мне не приходится думать о трансферах в январе. Мы счастливы, что идем на втором месте в таблице. Мы не ожидали такого начала, но теперь нам хочется задержаться в верхней части таблицы», — приводит Goal слова Анчелотти.
«Эвертон» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 29 очками.
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