Анчелотти допускает, что «Эвертон» пробьется в Лигу чемпионов

Новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти допустил, что в будущем клуб сможет пробиться в Лигу чемпионов. Итальянский специалист принял команду этой зимой. После 18 туров «Эвертон» идет на 15-м месте в таблице с 19 очками.

— Лига чемпионов — задача на долгосрочную перспективу, — цитирует AS Анчелотти. — Нет ничего невозможного. Я работал в топ-клубах. Проект «ПСЖ» был неплохим. Думаю, здесь то же самое.

То, что клуб собирается построить стадион, означает, что у них есть четкое представление, как они планируют добиться успеха. «Эвертон» может прогрессировать, стать более конкурентоспособным. Будет здорово оказаться здесь, когда новый стадион будет открыт.