Аналитик «Локомотива» Шарп станет ассистентом Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Аналитик «Локомотива» Эван Шарп станет ассистентом Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, специалист в ближайшее время присоединится к тренерскому штабу «красных дьяволов». Рангник решил подписать Шарпа после того, как Киран Маккенна, выполнявший функции ассистента главного тренера в «МЮ», покинул клуб и возглавил «Ипсвич».

Manchester United are working to appoint Ewan Sharp as new assistant coach and analyst, @skysportspaulg reports. ? #MUFC



Former Toronto FC, Sharp would join Man Utd from Lokomotiv Moscow — Rangnick is on it after Kieran McKenna decided to leave and start new Ipswich chapter. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2021

Эван Шарп пришел в «Локомотив» в ноябре нынешнего года, когда Рангник занимал должность руководителя по спорту и развитию московского клуба. До этого Шарп работал в «Торонто» и «Нью-Йорк Ред Буллз».