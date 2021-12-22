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Аналитик «Локомотива» Шарп станет ассистентом Рангника в «Манчестер Юнайтед»

10:15
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Аналитик «Локомотива» Эван Шарп станет ассистентом Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, специалист в ближайшее время присоединится к тренерскому штабу «красных дьяволов». Рангник решил подписать Шарпа после того, как Киран Маккенна, выполнявший функции ассистента главного тренера в «МЮ», покинул клуб и возглавил «Ипсвич».

Эван Шарп пришел в «Локомотив» в ноябре нынешнего года, когда Рангник занимал должность руководителя по спорту и развитию московского клуба. До этого Шарп работал в «Торонто» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

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Иван Торопцев все материалы автора

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