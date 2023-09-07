Амрабат: «Тен Хаг — один из самых важных людей в моей карьере»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат рассказал, что думает о главном тренере команды Эрике тен Хаге.

«Он дал мне шанс в первой команде «Утрехта». Мы провели хороший сезон, это был полезный опыт, так что тен Хага, пожалуй, можно считать одним из важнейших людей в моей карьере. Думаю, мы с ним похожи в том, что оба одержимы победами», — приводит Goal слова 27-летнего хавбека.

«Манчестер Юнайтед» арендовал Амрабата у «Фиорентины» с возможностью выкупа.