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Сегодня, 15:10

Аморим заявил, что у «МЮ» проблем больше, чем у «Сити»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Манчестер Сити».

Манкунианское дерби состоится в воскресенье, 15 декабря в рамках 17-го тура АПЛ. Начало — в 19:30 по московскому времени.

«Горожане» одержали лишь одну победу в последних 10 играх во всех , при этом потерпев пять поражений подряд.

«Они настолько хороши в своем деле, что могут изменить ситуацию в любой момент. Это очень сильная команда, которая много лет работала вместе. Они много выиграли, хотя и много проиграли. У нас есть более серьезные проблемы, потому что мы работаем над простыми вещами, но хотим побеждать, как «Манчестер Сити».

Это игра, в которой обе команды не переживают величайший момент сезона, но это всегда дерби, и мы хотим победить», — цитирует Аморима Sky Sports.

Также португалец обратил внимание на трудности, с которыми приходится сталкиваться тренеру, назначенному по ходу сезона.

«Ты должен знакомиться со своими игроками во время предсезонной подготовки, но я делаю это в рамках соревнований. Тебя всегда ждут сюрпризы — как в хорошем, так и в плохом смысле.

Я уже знаю, что это большая работа, она займет время. Забудьте обо мне как о тренере — клубу нужно время. Это важная вещь, которую должен понять каждый, и мы должны сосредоточиться на каждой детали. Не только на результате, мы хотим победить, но нам нужно многое улучшить», — добавил специалист.

Аморим возглавил «МЮ» 1 ноября. Под его руководством команда провела 9 матчей во всех турнирах, одержав 5 побед.

Источник: Sky Sports
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 15 9 4 2 35-18 31
3
 Арсенал 16 8 6 2 29-15 30
4
 Нот. Форест 16 8 4 4 21-19 28
5
 Ман. Сити 15 8 3 4 27-21 27
6
 Астон Вилла 16 7 4 5 24-25 25
7
 Брайтон 15 6 6 3 25-22 24
8
 Борнмут 15 7 3 5 23-20 24
9
 Фулхэм 16 6 6 4 24-22 24
10
 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
11
 Ньюкасл 16 6 5 5 23-21 23
12
 Тоттенхэм 15 6 2 7 31-19 20
13
 МЮ 15 5 4 6 19-18 19
14
 Вест Хэм 15 5 3 7 20-28 18
15
 Эвертон 15 3 6 6 14-21 15
16
 Лестер 16 3 5 8 21-34 14
17
 Кр. Пэлас 15 2 7 6 14-20 13
18
 Ипсвич 16 2 6 8 16-28 12
19
 Вулверхэмптон 16 2 3 11 24-40 9
20
 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5
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14.12 18:00
Арсенал – Эвертон
 0 : 0
14.12 18:00
Ливерпуль – Фулхэм
 2 : 2
14.12 18:00
Ньюкасл – Лестер
 4 : 0
14.12 18:00
Вулверхэмптон – Ипсвич
 1 : 2
14.12 20:30
Нот. Форест – Астон Вилла
 2 : 1
15.12 17:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 - : -
15.12 19:30
Ман. Сити – МЮ
 - : -
15.12 22:00
Челси – Брентфорд
 - : -
15.12 22:00
Саутгемптон – Тоттенхэм
 - : -
16.12 23:00
Борнмут – Вест Хэм
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Эрлин Бреут Холанн

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Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Амад Диалло

Амад Диалло

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
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Эшли Янг

Эвертон

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Ньюкасл Юнайтед

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