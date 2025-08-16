Аморим — о целях «МЮ» на сезон-2025/26: «Мы хотим вернуться в еврокубки»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о целях команды на сезон-2025/26

«Мы хотим вернуться в еврокубки. Мне как тренеру «Манчестер Юнайтед» сложно говорить подобное, но мы должны быть реалистами, когда общаемся с нашими болельщиками. Даже за попадание в еврокубки нам придется побороться, поскольку есть много более сыгранных команд, однако мы будем сражаться. Нельзя изменить все за четыре недели, но команда стала лучше. Она тренируется усерднее и качественнее, поэтому подготовлена к требованиям», — приводит слова Аморима The Telegraph.

По итогам сезона-2024/25 команда заняла 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 42 очками.