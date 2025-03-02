Аморим — после вылета «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии: «Наша цель — выиграть АПЛ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал вылет команды из Кубка Англии.
2 марта манкунианцы на своем поле уступили «Фулхэму» (1:1, пенальти 3:4) в 1/8 финала турнира.
«Думаю, что у нас были лучшие моменты в матче. В конце концов, серии пенальти могут складываться в обе стороны, сегодня она сложилась не в нашу пользу.
Наша цель — выиграть АПЛ. Я знаю, что мы проигрываем, но цель — снова выиграть премьер-лигу. Не знаю, сколько времени это займет. У нас есть цель, и мы продолжаем двигаться вперед, несмотря ни на что. Невозможно знать наверняка, но игроки становятся сильнее, мы лучше понимаем лигу. Посмотрим, что будет в будущем», — приводит слова Аморима BBC.
После 27 матчей «Манчестер Юнайтед» с 33 очками занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -