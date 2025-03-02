Аморим — после вылета «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии: «Наша цель — выиграть АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал вылет команды из Кубка Англии.

2 марта манкунианцы на своем поле уступили «Фулхэму» (1:1, пенальти 3:4) в 1/8 финала турнира.

«Думаю, что у нас были лучшие моменты в матче. В конце концов, серии пенальти могут складываться в обе стороны, сегодня она сложилась не в нашу пользу.

Наша цель — выиграть АПЛ. Я знаю, что мы проигрываем, но цель — снова выиграть премьер-лигу. Не знаю, сколько времени это займет. У нас есть цель, и мы продолжаем двигаться вперед, несмотря ни на что. Невозможно знать наверняка, но игроки становятся сильнее, мы лучше понимаем лигу. Посмотрим, что будет в будущем», — приводит слова Аморима BBC.

После 27 матчей «Манчестер Юнайтед» с 33 очками занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.