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Сегодня, 17:59

Аморим сообщил, что Онана будет стартовым голкипером «Манчестер Юнайтед» в матче с «Лионом»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что вратарь Андре Онана выйдет в стартовом составе команды на ответный матч с «Лионом» в четвертьфинале Лиги Европы.

13 апреля 29-летний голкипер пропустил игру 32-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:4). Тренер решил предоставить отдых футболисту, чтобы тот перезагрузился после неудачных матчей.

«Онана вернется в стартовый состав на матч в четверг на «Олд Траффорд». Мэтт де Лигт вернется в этом сезоне. Айден Хевен не сыграет в игре с «Лионом», у него была небольшая проблема с товарищем по команде на тренировке. Джонни Эванс возвращается на тренировки, но не сможет сыграть в этой игре», — приводит слова Аморима The Athletic.

Ранее появилась информация, что игроки «МЮ» злятся на Онана за допущенные ошибки, а также его поведение перед первым матчем Лиги Европы с «Лионом» (2:2) и хотят, чтобы камерунца убрали из стартового состава.

Ответная игра между «Манчестер Юнайтед» и «Лионом» в Лиге Европы пройдет 17 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Андре Онана
Рубен Аморим
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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The Sun: «Манчестер Юнайтед» рассматривает Рамсдейла в качестве замены для Онана
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2
 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3
 Нот. Форест 32 17 6 9 51-38 57
4
 Ньюкасл 31 17 5 9 56-40 56
5
 Ман. Сити 32 16 7 9 62-42 55
6
 Челси 32 15 9 8 56-39 54
7
 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
8
 Борнмут 32 13 9 10 52-40 48
9
 Фулхэм 32 13 9 10 47-43 48
10
 Брайтон 32 12 12 8 51-49 48
11
 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12
 Кр. Пэлас 31 11 10 10 41-40 43
13
 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
14
 МЮ 32 10 8 14 38-45 38
15
 Тоттенхэм 32 11 4 17 60-49 37
16
 Вулверхэмптон 32 10 5 17 47-61 35
17
 Вест Хэм 32 9 8 15 36-54 35
18
 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19
 Лестер 32 4 6 22 27-72 18
20
 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10
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19.02 22:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 2 : 2
15.03 18:00
Эвертон – Вест Хэм
 1 : 1
15.03 18:00
Ипсвич – Нот. Форест
 2 : 4
15.03 18:00
Ман. Сити – Брайтон
 2 : 2
15.03 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
15.03 20:30
Борнмут – Брентфорд
 1 : 2
16.03 16:30
Арсенал – Челси
 1 : 0
16.03 16:30
Фулхэм – Тоттенхэм
 2 : 0
16.03 22:00
Лестер – МЮ
 0 : 3
16.04 21:30
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 27
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 14 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 17 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 31 1 2
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