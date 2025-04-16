Аморим сообщил, что Онана будет стартовым голкипером «Манчестер Юнайтед» в матче с «Лионом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что вратарь Андре Онана выйдет в стартовом составе команды на ответный матч с «Лионом» в четвертьфинале Лиги Европы.

13 апреля 29-летний голкипер пропустил игру 32-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:4). Тренер решил предоставить отдых футболисту, чтобы тот перезагрузился после неудачных матчей.

«Онана вернется в стартовый состав на матч в четверг на «Олд Траффорд». Мэтт де Лигт вернется в этом сезоне. Айден Хевен не сыграет в игре с «Лионом», у него была небольшая проблема с товарищем по команде на тренировке. Джонни Эванс возвращается на тренировки, но не сможет сыграть в этой игре», — приводит слова Аморима The Athletic.

Ранее появилась информация, что игроки «МЮ» злятся на Онана за допущенные ошибки, а также его поведение перед первым матчем Лиги Европы с «Лионом» (2:2) и хотят, чтобы камерунца убрали из стартового состава.

Ответная игра между «Манчестер Юнайтед» и «Лионом» в Лиге Европы пройдет 17 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.