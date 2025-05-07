Аморим резко раскритиковал сезон «Манчестер Юнайтед»

Перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетика» (первая игра завершилась победой «МЮ» — 3:0) португальский специалист не стал смягчать оценку провального выступления команды в АПЛ.

«Если говорить о премьер-лиге, то с момента моего прихода мы показываем худшие результаты. Более того, если мы выиграем Лигу Европы, то станем худшей командой в истории АПЛ, которой покорился еврокубковый трофей.

Ничего не меняется — этот сезон стал разочарованием. Я уверен, что за последние 50 лет у «Манчестер Юнайтед» не было более провального турнира», — заявил Аморим Sky Sports.

Ответный матч команды проведут через неделю, 8 мая, в Англии. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.