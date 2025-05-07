Футбол
7 мая, 21:38

Аморим рассказал о будущем Фернандеша в «МЮ» на фоне интереса саудовцев

Камила Абдурахманова
корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал будущее полузащитника и капитана команды Бруну Фернандеша на фоне интереса к футболисту со стороны саудовских клубов.

«Он лидер и капитан, поэтому неудивительно, что им интересуются другие клубы. Однако мы стремимся сохранить его в «Манчестер Юнайтед», ведь он один из лучших игроков в мире», — цитирует Аморима журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сообщениям СМИ, «Аль-Хиляль» заинтересован в приобретении Фернандеша. Сообщалось, что клуб предложил игроку контракт с годовой зарплатой в 65 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Фернандеш сыграл 52 матча во всех турнирах, забив 19 голов и сделав 18 результативных передач. Его текущий контракт с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

Бруну Фернандеш
Рубен Аморим
ФК Аль-Хиляль
ФК Манчестер Юнайтед
Аморим резко раскритиковал сезон «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» готов расстаться с Цимикасом этим летом
