Аморим: «МЮ» отдал все силы в матче с «Лестером»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу над «Лестером» (3:0) в 29-м туре АПЛ.

«Думаю, это было хорошо. Я чувствовал небольшую нехватку энергии, но ребята отдали все силы. Некоторые игроки были уставшими, но, думаю, мы заслужили победу.

Мы контролировали игру. Можно было лучше обращаться с мячом, но после этих двух недель я все понимаю. Это был идеальный способ завершить неделю вместе с нашими выездными болельщиками. Они потрясающие», — сказал Аморим после игры.

«Манчестер Юнайтед» (37 очков) поднялся на 13-е место в АПЛ. «Лестер» (17) остается на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице.